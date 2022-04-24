طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في الوادي الجديد

أعلن المهندس عادل عمر وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الوادي الجديد، أن الوزارة أعلنت عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع «درة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

فائدة 3% لمدة تصل إلى 30 سنة

وأضاف وكيل وزارة الإسكان في الوادي الجديد، أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان في الوادي الجديد، أن الوحدات السكنية تتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد «كمرحلة أولى»، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وأشار وكيل وزارة الإسكان في الوادي الجديد، إلى أن الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 أمتار مكعب تقريبًا، 3 غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في «الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة» بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

مساحات وأسعار الوحدات السكنية

ولفت وكيل وزارة الإسكان في الوادي الجديد، أن الوحدات السكنية الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 أمتار مكعب تقريبًا، 3 غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في «الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة»، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأكد وكيل وزارة الإسكان في الوادي الجديد، أنه على المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع درة الوادي يمكنه شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم، والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية.

ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.