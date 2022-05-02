توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية تهوي بالذهب لأدنى مستوى في شهرين

تراجع سعر الذهب مسجلا 1880 دولارًا للأوقية اليوم الإثنين، مقتربًا من أدنى مستوياته خلال أكثر من شهرين، حيث يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

ويبدو أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدون لتقديم سلسلة من الارتفاعات في سعر الفائدة على الأقل حتى الصيف للتعامل مع التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة، حتى مع ظهور تقريرين يوم الجمعة الماضي عن إشارات أولية قد يكون كلاهما في ذروته، بحسب محللي مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

وتم تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 19 عامًا، بينما كان العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات يحوم بالقرب من أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاث سنوات، ما نتج عنه زيادة الطلب على الذهب.

وعلى الرغم من أن معدن الذهب يُنظر إليه على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

سعر الذهب

وسبق أن وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في شهر أغسطس من عام 2020، وسط توقعات بتداول الذهب عند 1916.48 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، الذين رأوا أنه سيتم تداوله عند 1979.23 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

الذهب استثمار جذاب

ويعتبر الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، و50% من استهلاك الذهب في العالم يذهب لتصنيع المصوغات والمشغولات الذهبية و40% في الاستثمارات و10% في الصناعة، وأكبر منتج للذهب هي الصين الشعبية واستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا.