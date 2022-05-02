عيديات وكحك وحمام زاجل.. العيد في كفر الشيخ: «تكافل وتراحم»

حمل مجموعة من شباب كفر الشيخ، على عاتقهم إدخال الفرحة والبهجة على الأطفال في عيد الفطر المبارك، فاشتروا نحو 2000 بالونة بأشكال مختلفة، ونحو 300 كيلو كحك وبسكويت، بالإضافة إلى انواع مختلفة من الحلوى والشيكولاتة، وحصلوا على اموال من فئة الـ5 جنيهات لإسعاد نحو 500 طفل يتيما في هذا اليوم المبارك، ليتجولوا في شوارع ومساجد مدينة بيلا، لتوزيعها على الأطفال.

«حبينا ندخل الفرحة على الأسر اليتيمة، والأطفال الأيتام الذين فقدوا عوائلهم، فقررنا نعمل مبادرة خير وتراحم وتكافل، ونوزع كحك وبسكوت وبالونات وعيديات على الأطفال، وكمان على الأسر»، يقولها الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على مسجد المرسى بمدينة بيلا، واحد المشاركين في مبادرة الخير

أكثر من 300 كيلو كحك وبسكويت، و300 فرد حمام زاجل، أطلقهم شباب مدينة بيلا احتفالا بعيد الفطر المبارك، ليتحول العيد في كفر الشيخ إلى «حاجة تانية»، شكله مختلف عن محافظات مصر: «حبينا نفرح الناس فاشترينا كحك وبسكوت وأطلقنا البالونات والحمام الزاجل علشان ندخل الفرحة على قلوب الأطفال والكبار، ودا كان ليه أثر طيب في نفس المصلين»، وفقا لـ«عثمان» ما دفع الأسر على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وتوثيق لحظات الفرح.

توزيع الكحك والعيديات وسط إجراءات احترازية بكفر الشيخ

إجراءات احترازية اتبعها عثمان ورفاقه أثناء توزيع العيديات والكحك والبسكوت احتفالا بعيد الفطر، ليحمي الأطفال من خطر «كورونا»، «راعينا كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات توزيع الكعك والعيديات على الأطفال، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير، حرصاً على سلامة المواطنين، وأحد مُحبي الخير قام بالتبرع بـ250 كيلو كعك، كما قام آخرون أيضاً بالتبرع بأموال العيديات مساهمةً منهم في إدخال السرور على الأسر والشباب المُتطوعين المُشاركين بدأوا على مدار اليومين الماضيين تجهيز عبوات الكعك وتقسيم العيديات وإعداد البالونات التى وصل عددها إلى أكثر من 2000 بالونة».