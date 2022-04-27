«عبد العزيز»: قرارات السيسي للحوار الوطني والعفو الرئاسي تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان

ثمن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس، ومن أهمها إطلاق حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني وعقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.

آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرارات الرئيس السيسي، تضمنت آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أهم خطواتها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات.

وأضاف أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي يتضمن «النائب محمد عبدالعزيز، النائب طارق الخولي، المحامي طارق العوضي، كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي».

عبد العزيز: الحوار السياسي خطوة مهمة

واستكمل محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ عملها في تلقي طلبات المحبوسين وذلك من مختلف الاحزاب المصرية والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي خطوة ايجابية وهامة بعد النجاحات التي تم اتخاذها في مجال التنمية.