 «حياة كريمة» تحقق أحلام «سارة» بجهاز عروسة ومصروفات دراسية وميدالية الأبطال

التقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ«سارة»، 24 سنة، طالبة في معهد شبرا الهندسي، تفترش أحد الأرصفة وتبيع المشروبات الساخنة، من خلال برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى.

سارة: بشتغل عشان أوفر مصاريف دراستي وأجهز نفسي

«مكسبي من 100 لـ150 جنيه في يوم الشغل، وبشتغل عشان أوفر مصاريف دراستي وأجهز نفسي»، هكذا بدأت صاحبة الـ24 عاما حديثها مع مقدم برنامج حياة كريمة، وأعطاها مبلغا ماليا يعادل قيمة البضائع التي تملكها وتركها تكمل عملها.

وبعد نصف ساعة، وصلت إليها بائعة متجولة وأخبرتها أن والدتها مريضة بالفشل الكلوي وتحتاج إلى المال، وعلى الفور أخرجت الفتاة المال الذي تلقته من حياة كريمة كاملا وأعطته للبائعة المتجولة بلا تردد، ليصل مقدم برنامج حياة كريمة ويخبرها أنها أصبحت من أبطال حياة كريمة.

استجابة حياة كريمة لأمنيات سارة

«نفسي أكمل تعليمي وادخل هندسة واجيب جهازي» قالت الفتاة عندما سألها مقدم برنامج حياة كريمة عن حاجتها، وعلى الفور استجابت مبادرة حياة كريمة واشترت الأجهزة المنزلية اللازمة للعروس وتكفلت بمصروفات تعليمها حتى التخرج، مع دعم مشروعها في بيع المشروبات الساخنة بكمية من الأدوات والبضائع.