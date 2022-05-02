شعراوي: حملات رقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

حملات رقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين

وهنأ وزير التنمية المحلية، المحافظين وأبناء الشعب المصري والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق، خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنون في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه اللواء محمود شعراوي بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال أيام العيد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات

كما طلب وزير التنمية المحلية من المحافظين تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وشدد على ضرورة التصدي بحزم لمحاولات التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال إجازة العيد والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال العيد .

وأكد «شعراوي»، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع»، من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازة العيد من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد، مطالباً كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام واستمرار متابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

إلغاء الإجازات والراحات خلال أيام العيد للعاملين بالإدارة المحلية

كما طالب وزير التنمية المحلية بإلغاء الإجازات والراحات خلال أيام العيد للعاملين بالإدارة المحلية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك للعمل على راحة وسلامة المواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم في جميع المحافظات أو التيسير على الأسر التي ستزور المحافظات الساحلية خلال إجازة العيد.