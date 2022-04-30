وزير التنمية المحلية يعلن الانتهاء من كراسة شروط تطبيق قانون السايس

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

وقال شعراوي، إنَّ الوزارة أرسلت كراسة الشروط إلى المحافظات لبدء التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، إذ يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسي عليها المزايدة.

كراسة الشروط

وأوضح وزير التنمية المحلية أنَّ كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلًا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسي عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد.

وأضاف شعراوي أنَّه لا يجوز للراسي عليه المزاد إقامة أي مباني أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.

القضاء على الانتظار العشوائي

وأكّد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالي المقرر.

دورات تدريبية

وأشار شعراوي إلى أنَّ الوزارة تعاونت خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولي التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

تعظيم الموارد

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الدولة من خلال قانون تنظيم انتظار المركبات إلى تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهي ظاهرة السايس الذي يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.

وأضاف أنَّ الدولة تسعى أيضاً من القانون الحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم و الرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافه المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.

منع الاجتهادات الشخصية

وقال وزير التنمية المحلية إنَّ الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تدريب 423 متدربًا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات، كما تمّ تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.

وقال شعراوي إنَّه تمّ توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها، التي سيتم طرحها في المزايدات التي تخضع لولاية المحافظات على أن يتمّ البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.