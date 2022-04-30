التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف إحداث نقلة حضارية.. والمرحلة الثانية تشمل 20 محافظة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بمبادرة تنمية الريف المصري «حياة كريمة» ومنظومة المخلفات الصلبة، قائلا إن المبادرة تستهدف في العام الأول للمرحلة الثانية 52 مركز إداري في 20 محافظة.

حياة كريمة مبادرة متكاملة

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق ومحمود السعيد، اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة متكاملة في اركانها ومتماثلة في أبعادها، وبالتالي تعود بالنفع على جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري في مشروعات تتسم بكونها مشروعات خاصة بالبنية التحتية.

وأوضح أن المشروعات لا تقتصر فقط للمشروعات الخاصة بالصرف الصحي أو مياه الشرب أو رصف الطرق المحلية أو إنشاء وتطوير المراكز الصحية المتكاملة، شأنها شأن الموجود في عواصم المحافظات، بحيث تخدم القرى الرئيسة والكفور والتوابع، لخلق تنمية اقتصادية حقيقية على أرض هذه المحافظات، وتؤدي لنقلة نوعية حضارية.

استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

وعن الاستعداد لـ عيد الفطر المبارك، قال إن وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا أمس للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار واستمرار الأجهزة النوعية والخدمية والتنفيذية للتأكيد على عدم استغلال المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم مراقبة المواقف الخاصة بالمواقف العامة أو السرفيس أو الخاصة، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن إنشاء منظومة النظافة على مستوى الدول، والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي والمالية والهيئة العربية للتصنيع مع المحافظات المصرية.