النهايات السعيدة تسيطر على أحداث دراما رمضان 2022

سيطرت النهايات السعيدة على أحداث دراما رمضان 2022، حيث استطاع المخرجون بأن يكتبوا خط نهاية الشخصيات التي تعلق بها الجمهور على مدار الـ30 حلقة بشكل إيجابي، منهم مسلسل المشوار، ومكتوب عليا، وفاتن أمل حربي .

مسلسل المشوار

سيطرت النهاية السعيدة على مسلسل المشوار، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وانتهت الأحداث بحصول «ماهر» الفنان محمد رمضان و«ورد» الفنانة دينا الشربيني على مبلغ مالي كبير بعد تسليم الآثار إلى الشرطة، واشتريىفيلا لزوجته ونجله وبدأوا في عيش حياتهم الطبيعية.

مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم وشريف سلامة نهاية سعيدة للجمهور أيضًا، حيث خسر سيف كل شئ، واحتفلت نيللي كريم بالفوز بحريتها، بينما استولى أعمام سيف «شريف سلامة» على المصنع بعد وفاة والدته وذلك بعدما قاموا بدفع قيمة القرض، وحكموا عليه أن يعمل موظفًا في المصنع، ويأخذ راتب شهري وأن يدفع نفقة زوجته وبناته.

مسلسل مكتوب عليا

استطاع الفنان أكرم حسني أن يستعيد أنفاسه من جديد، بعدما توقفت عضلة قلبه، وبسبب دعوات والدته وزوجته روقة، عاد من جديد، وذهب إلى لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج الدوم، ليقوم بالغناء من جديد، حيث أنه يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، وتوقفت الكتابة علي يديه تمامًا.