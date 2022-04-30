براءة جلجل من جريمة القتل.. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29 تحولات عديدة أبرزها القبض على جلجل ومعه والده إحسان «إسماعيل فرغلي» وبدوي «عمرو عبدالجليل» وعلاء «محمد طعيمة» وسيد «محمود السيسي»، ولكن ظهرت براءتهم من جريمة القتل التي حدثت داخل شقة جلجل القديمة، وبعدها اعترف جلجل بكل جرائم بدوي الذي أبلغه الضابط أنه مطلوب في عدة قضايا أخرى.

الشرطة تقبض على هنادي مهنا

في نفس الوقت كانت الشرطة قد ألقت القبض على سلمى التي تقدم دورها هنادي مهنا، وروقه التي تجسد شخصيتها أيتن عامر بسبب شركتهما التي حصلت كل منهما على نصفها من جلجل، خاصة أن نشاط الشركة مشبوه وبه الكثير من الفساد، فيحاول جلجل إثبات براءتهما، وذهب إلى النيابة، واعتراف أنهما ليس لهما علاقة بالشركة، وذلك ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29.

وفي مشهد مؤثر جدا، التقى جلجل بسلمى واعتذر لها عن توريطها وخداعها وطلب أن تسامحه، ولكنها ترفض وتبلغه أنه تسبب في أذى كبير لها، فيدخل والدها حسام ويسبه ويأخذ سلمى ويرحل، وأمام النيابة يلتقي جلجل بروقه ويعتذر لها أيضا فتتعاطف معه وتبكي بعد القبض عليه وحبسه، في حين تقف عائلته بجانبه حتى والده الذي استمر طوال المسلسل ضده وتعاطف معه وبكى من أجله، وتضامن معه الجميع منهم علاء خطيب أخته وسيد صديقه المقرب.

أكرم حسني بالسجن

وفي السجن التقى جلجل، ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29، بشخص يعد مفاجأة هو مخرج العمل خالد الحلفاوي، الذي ظهر كضيف شرف في شخصية مسجون، ليظهر أيضا الفنان شيكو كضيف شرف في شخصيته الحقيقية كمسجون مع جلجل في نفس الزنزانة.

وتذهب روقه لزيارة جلجل في السجن وتبلغه أنها لن تتخلى عنه، ويدور بينهما حوار عاطفي، وتترك له الأكل وترحل، فيظهر على يد جلجل كلمة حديدة هي الصبر، وبعدها يخرج من السجن بعد براءته من كافة الجرائم التي تورط بها بسبب بدوي وقضاء مدة الحبس القصيرة، ويخرج من سجنه لتستقبله عائلته وابنه الصغير الذي رزق به من روقه، وتحدث حالة تقارب كبيرة بينه وبين والده إحسان.

ويستيقظ جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة هتموت فيصاب بصدمة كبيرة، وتنتهي الحلقة.