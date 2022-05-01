مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29.. من سيموت في الحلقة الأخيرة؟

أحداث جديدة ومثيرة شهدها مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29، إذ ظهرت لـ«جلجل»، الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، كلمة «هتموت»، دون تحديد من الذي سيموت في الحلقة الأخيرة بمسلسل مكتوب عليا.

توقعات الجمهور بتفسير كلمة «هتموت»

لم يتم تفسير من ستعود له كلمة «هتموت» وما إذا كانت ذات صلة بعائلة «جلجل»، ليصاب بصدمة كبيرة وتنتهي الحلقة، فماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة؟ وتوقع جمهور ومتابعي مسلسل مكتوب عليا بأن تموت «روقة» خلال عملية الولادة، وسيأخذ ابنها «جلجل» إلى «سلمى» هنادي مهنا، بعد أن تسامحه، وتوقع آخر بأنّ الذي سيموت هو «جلجل»، بينما توقعوا آخرون بأنّ والدة «جلجل» ستموت، ومن المقرر أن تكشف الأحداث على من تعود تلك الكلمة.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29

أخبرت «روقة» زوجها «جلجل» بعد أن ذهبت له السجن، لتبلغه أنها لن تتخلى عنه أبداً، وتترك له الأكل وترحل، فيظهر على يد جلجل كلمة حديدة هي «الصبر»، وبعدها يخرج من السجن بعد براءته.