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مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة الأخيرة 30 والقنوات الناقلة

كتب:

ضحى محمد
11:22 ص | الأحد 01 مايو 2022
مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة الأخيرة 30 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حيث ينتظر الجمهور الحلقة الأخيرة، بعد أن ظهر على يدي «جلجل» كلمة «هتموت».

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة الأخيرة 30 والقنوات الناقلة، فيُعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل مكتوب عليا تطور في الأحداث، حيث يدور العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، واعتذار «جلجل» لـ«سلمي» بعد الأزمة التي سببها لها.

وكشف جلجل براءته في جريمة القتل، لكن تم حبسه بسبب وقوعه في مشكلة كبيرة بسبب شركة «بدوي» المتهمة في قضايا فساد، ويحاول «جلجل» إثبات براءته.

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مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 29

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براءة جلجل من جريمة القتل.. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.