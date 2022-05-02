الأرصاد تحذّر من منخفض حراري يؤثر على مصر: مصحوب بأمطار ورياح وأتربة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أوضحت فيه تفاصيل طقس الساعات المقبلة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقعة أجواء مغايرة وطقس غائم وفرص لسقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود منخفض حراري يتمركز عند أقصى الحدود الغربية على ليبيا، يؤثر على السواحل الغربية المصرية برياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح، كما تتدفق السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق واسعة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على القطاع الغربي للبلاد كما ترتفع الحرارة نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 مايو

وفيما يلي بيان درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى24

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.