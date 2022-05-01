توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس أيام العيد سيكون حارًا يومي «الاثنين والثلاثاء» أول وثاني أيام العيد، وذلك حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد في بيان، إلى أن الطقس يومي الاثنين والثلاثاء سيكون حارًا على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فى حين يسود طقس مائل للحرارة، يوم الأربعاء المقبل، إذ تنخفض درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على جميع محافظات الجمهورية، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات ومدن جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى24

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.