فريدة سيف النصر بعد احتفالية السيسي بعيد الفطر: «أنا مابطلتش بكاء»

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الفطر، بمشاركة أسر الشهداء، مع عدد من النجوم خلال الاحتفالية للحديث عن الأبطال ومدى تضحيتهم من أجل مصر.

فريدة سيف النصر تشيد بأداء السيسي

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ياريس حضرتك إزاي كده.. أحضانك لأولاد الشهداء ودموعك الحقيقية قسمًا بالله أنا مابطلتش بكاء».

وأضافت فريدة سيف النصر، «قسمًا بالله اللي ما يحبك أعمى القلب.. والرزق على الله».

الرئيس السيسي يشيد بمسلسل الاختيار

وقد أشاد الرئيس السيسي بمسلسل «الاختيار3»، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، مؤكدًا أن العمل لمس الواقع: «اللي عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا علشان خاطر مصر تعيش.. عاوز أقولكم على حاجة تاني.. ليكم ولكل الناس.. قولنا التاريخ مش نسيبه لحد.. والله والله والله احنا كنا حريصين على ألا يحصل صدام ولا قولنا عزل رئيس ولا جماعة إرهابية».

أبطال مسلسل الاختيار

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.