بعد ضبط 8 أطنان.. طبيب يحذر من اللحوم والأسماك: بعضها يصيب بالتسمم

بعد ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر ورنجة فاسدة في محافظتي القليوبية والمنوفية حذر الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية من تناول السندوتشات وأسماك الرنجة خلال أيام عيد الفطر المبارك والتب تتسبب في اصابة المواطنين بالأمراض وتعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على ربات البيوت قبل تناول وجبات أسماك الرنجة واللحوم المجمدة التي تستخدم سندوتشات الكفتة ورغيف الحواوشي من خلال الرائحة ولون اللحوم.

وأشار أخصائي التغذية إلى أن بعض التجار عديمي الضمير راغبي جمع المال يقومون بتخزين اللحوم وأسماك الرنجة الفاسدة ووضعها في الثلاجات مع وضع كميات من البهارات وإعادة بيعها للمواطنين وعند تناولها تتسبب في اصابتهم بالأمراض والتسمم وانتشار البكتريا الضارة في الجسم.

حملات أمنية في المحافظات

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أعلنت عن شن حملات مكبرة في محافظة المنوفية أسفرت عن ضبط 3 ونصف طن لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وألقي القبض على مالك الثلاجة.

ضبط 5 أطنان من اللحوم المفرومة وأسماك الرنجة

وفي القليوبية تم ضبط 5 أطنان من اللحوم المفرومة وأسماك الرنجة المدخنة وتبين من التحريات أن جميع المضبوطات بدون أي مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.