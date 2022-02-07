غلق وتشميع مخزن يحوي حواوشي ولحوما فاسدة في إمبابة

شنّت محافظة الجيزة، وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة، والأغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت، والأسواق في منطقة إمبابة؛ لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

غلق وتشميع مخزن يحوي لحوما فاسدة

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن، ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع بشارع أبو بكر الصديق بأرض الجمعية في إمبابة بعد ضبط طني لحوم مفرومة ولحوم عجين حواوشي وكفتة وصدور دجاج مجهولة المصدر فاسدة، ومخالفة للمعايير البيئية والصحية، ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية في أثناء قيام المخالفين بتعبئة المواد الغذائية، وتكيسها لتوزيعها على المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول، وتم مصادرة المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

كما صادرت اللجنة 4 ثلاجات كبيرة، وعدد 2 ماكينة فرم وعدد 2 عجانة، وميزان وماكينة تقطيع لحوم.

جاءت الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي؛ للتأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.