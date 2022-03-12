ضبط صاحب محل بتهمة فرم مخلفات الدجاج وبيعها كـ«عجينة حواوشي» بدمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط، في حملة مشتركة مع أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، من ضبط صاحب محل طيور بمنطقة عزبة اللحم بدائرة قسم ثان دمياط، لقيامه بفرم مخلفات الدجاج من هياكل وأجنحة وأرجل، وتحويلها إلى لحم مفروع يباع كعجينة لمحلات الحواوشي، وعُرض المتهم على النيابة العامة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فرم مخلفات الدجاج

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، واللواء توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تفيد قيام أحد أصحاب محال بيع الدواجن بمنطقة عزبة اللحم، بتجميع مخلفات الدجاج من هياكل وأجنحة وأرجل الدجاج، وتحويلها إلى لحم مفروع يباع كعجينة حواوشس للمحال بدمياط.

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية بإشراف العقيد محمد القمصاني، والمقدم محمد يحيى، رئيس مباحث التموين بدمياط، والسيد عبيد كبير مفتشي التموين بمباحث التموين، والدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري، وبالانتقال للمحل المذكور تم ضبط 500 كيلو عجينة حواوشي من مخلفات الدواجن.

تقرير الطب البيطري

وبالكشف الظاهري على اللحوم من قبل أطباء إدارة المجازر، تبين أن اللحم مصنوع من مخلفات الدجاج، وتم تحرير المحضر رقم 2735 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان دمياط، وإلقاء القبض على صاحب المحل، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحققات، وإرسال عينة من اللحوم المضبوطة إلى المعامل المركزية لتحليلها.