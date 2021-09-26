بدء تشكيل لجنة التغذية بالمدارس.. يرأسها مدير المدرسة وتضم أخصائي اجتماعي

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقف على مدى جاهزية المدراس لاستقبال الطلاب، وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد لعام دراسي جديد منتظم وتهيئة البيئة المدرسية للطلاب.

وأكدت مصادر مطلعة بالمديريات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا تشكيل لجنة التغذية المدرسية التي تتكون من مدير المدرسة الذي يرأسها، ووكيل المدرسة، وأخصائي اجتماعي، ومشرف أو معاون التغذية، وأمين مرافق زراعية أو مدرس المجال الزراعي، مشددة على ضرورة الالتزام بالهيكل التنظيمي للجنة.

التنبيه على المدارس بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وأضافت المصادر أنه يجرى حاليًا صيانة جميع المدارس وتهيئتها جيدا لاستقبال الطلاب، بجانب تسليم الكتب المدرسية لها الواردة من وزارة التربية والتعليم، لافتةً إلى أن الدراسة حضورية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا.

وتابعت أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتوزيع التغذية المدرسية طبقًا لتعليمات الوزارة، لافتةً إلى ضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتبارًا من أول أيام الدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية.

شوقي: سيتم تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة الدروس الخصوصية

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع مديريات التعليم في مختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أنه تم التنبيه على جميع مديري المديريات بضرورة تكثيف متابعتهم اليومية لسير العملية التعليمية في المدارس مع بداية الدراسة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن تعليمات العام الدراسي الجديد اشتملت على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة الدروس الخصوصية، وتكثيف الإجراءات الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة كورونا، بجانب الاهتمام بتشجيع الطلاب على الحضور للمدارس وتنمية مهاراتهم وتفعيل الأنشطة المدرسية في مختلف المقررات الدراسية.