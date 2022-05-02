تفاصيل حريق 4 حقول قمح في سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق في 4 حقول منزرعة بمحصول القمح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الحقول المجاورة.

إخطار مدير الأمن في سوهاج

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعدوزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في عدد من الحقول المنزرعة بمحصول القمح بناحية قرية الشيخ رحومة دائرة المركز.

اندلاع النيران في 4 حقول

وبالانتقال إلى محل الحريق، تبين اندلاع النيران في 4 حقول منزرعة بمحصول القمح على مساحة 2 فدان تقريبًا.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية بسوهاج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتدادها إلى بقية الحقول الزراعية المجاورة.

وانحصرت التلفيات في احتراق محصول القمح في الحقول الأربعة، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيران في نصف فدان منزرعة بمحصول القمح

وكان قد شهدت أيضا دائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، اندلاع النيران في نصف فدان منزرعة بمحصول القمح، بسبب خروج شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلى الأرض الزراعية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده بواسطة رجال الحماية المدنية

وبسؤال مالك الحقل، قررا أنه سبب الحريق حدوث شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلي الأرض الزراعية.