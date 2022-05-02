محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر في ديوان عام المحافظة

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج .

مرافقين محافظ سوهاج بصلاة عيد الفطر المبارك

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضًا كلًا من اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

خطبة العيد حول أهمية المناسبات بالترابط والتكافل

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد عطا إمام مسجد الشرطة، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

محافظ سوهاج يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء محافظة سوهاج بداخل وخارج المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

استقبال المهنئين بالتاسعة صباحا

ويستقبل محافظ سوهاج المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة بدايةً من التاسعة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، وكان قد أدى جموع المصلين اليوم صلاة العيد بمساجد وساحات محافظة سوهاج.