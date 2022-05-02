الآلاف يؤدون صلاة العيد في سوهاج.. فرحة ببيوت الله العامرة (صور)

توافد المئات من أبناء محافظة سوهاج اليوم على المساجد والمساحات المصرح بها إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، لأداء الشعيرة، ولتبادل التهنئة.

تكبيرات العيد أعادت بهجة الاحتفال بمسجد الصحابة

فتقول أسماء محمد، التي أدت صلاة العيد بمسجد الصحابة بمدينة سوهاج إنها شعرت ببهجة العيد عقب أداء الصلاة ومشاهدة جمع من المصلين وترديد التكبيرات.

صلاة العيد فرصة لتبادل التهاني مع الأصدقاء

وجدت سما هشام صلاة العيد فرصة للقاء أصدقائها وتبادل التهاني عقب الصلاة، حيث ذهبوا جميعا لتناول العصير والمثلجات وتبادل «سيلفي العيد».

واتفق معها محمد عامر الذي أدى الصلاة بمسجد الزهراء بمركز ومدينة سوهاج، أنه يتبادل التهاني مع الأصدقاء والجيران عقب صلاة العيد ليتوجه بعد ذلك لقيته بمركز المراغة لقضاء العيد مع العائلة كعادته كل مناسبة.

عيديات وشيكولاتة للأطفال بمسجد الصحابة

كما قام مجموعة من الشباب بمسجد الصحابة بمحافظة سوهاج بإطلاق البالونات الملونة ابتهاجا بالعيد وقام البعض للآخر بتوزيع، أكياس عيدية للأطفال تحوي، خمسة جنيهات وشوكولاتة ولعبة صغيرة، فقالت ايمان صلاح، من اعضاد المبادرة انهم أرادوا ان يشعر الأطفال بفرحة وبهجة العيد التي اختفت لسنوات، بالإضافة لإطلاق أصوات مكبرات الصوت بتكبيرات العيد ثم أغاني العيد.

صلاة العيد في 6548 مسجد بمحافظة سوهاج

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج داخل 6548 مسجدا و303 بمركز ومدينة سوهاج بالإضافة لمراكز سوهاج المختلفة حيث يتم توزيعها على 25 إدارة أوقاف فرعية.