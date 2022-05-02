كعك العيد هدية رئيس جامعة سوهاج للمرضى.. ويثمن دور الأطباء

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، نزلاء المستشفى الجامعي من المرضى، الفرحة باستقبال عيد الفطر المبارك، بإهدائهم عبوات من كعك العيد ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم سرعة الشفاء وعودتهم لذويهم سالمين.

المرافقون لرئيس جامعة سوهاج بالزيارة

رافق الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد جابر مدير الاستقبال، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد رئيس الجامعة في زيارته للمستشفى.

وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية، خلال زيارة أقسام عناية القلب للكبار، ووحدة العناية المركزة للأطفال، وعناية الأمراض الصدرية، ووحدة السكتة الدماغية، على تهنئة جميع الأطقم الطبية المناوبة وهيئة التمريض المرافقة وأفراد الأمن الإداري، وكل العاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مثمناً الدور والجهد الذي يقوم به الأطقم الطبيه تجاه المرضى في تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية لهم بمحافظة سوهاج.

تأصيل دور الجامعة المجتمعي

وأوضح أن تلك الزيارة تأتي فى إطار الدور المجتمعي لجامعة سوهاج في التواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية، في المناسبات الدينية المختلفة.

وشدد عبد الخالق على تواصل تواجد جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار أيام العيد، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء حالات الطوارئ، أو لإجراء العمليات الجراحية السريرية.

الجدير بالذكر أن محافظ سوهاج، ورئيس الجامعة، ومدير الأمن، ووكيل وزارة الاوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية، قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة صباح اليوم وسط أجواء من البهجة والسرور.