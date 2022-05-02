سوزان نجم الدين تعيد على زملائها ومحبيها: «أتمنالكن عيد سعيد»

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الصور مع معجبيها ومحبيها، بمناسبة عيد الفطر، وذلك عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزان نجم الدين تهنئ جمهورها بعيد الفطر

وكتبت سوزان نجم الدين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، اليوم الاثنين: «قد إيه حلو العيد.. قد أيه فيه بهجة.. زمان ماعشت معنى العيد.. فقررت عيشوا من جديد معكن».

وأضافت: «من خلال هالصور المليانة بألوان الحياة.. لإتمنالكن عيد سعيد.. كلّو فرحة وحب وأمل وبهجة.. بلكي بتصير حياتنا بتشبه أحلامنا.. كلّ عام وأنتم تحققون ما تتمنون».

آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين

وعُرض مؤخرًا للفنانة سوزان نجم الدين مسلسل «وثيقة شرف»، من بطولة كل من أمل عرفة ونظلى الرواس وفراس إبراهيم وفاتح سليمان، والعمل ينتمى إلى المسلسلات القصيرة التي تبلغ 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء اجتمعوا في أحد الأحياء، وعقدوا وثيقة شرف على الإخلاص والشرف فيما بينهم، ويقع هذا الميثاق في مهب الريح مع أول اختبار حقيقي بينهم، وتتحول الصداقة إلى صراع وحرب بينهم.

معلومات عن فيلم «تماسيح النيل»

كما كان لها تجربة سينمائية، وهي فيلم «تماسيح النيل»، تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة، من بطولة خالد الصاوي، سوزان نجم الدين، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد ثروت، سليمان عيد، بدرية طلبة، محمد جمعة، ويزو، لمي كتكت، كريم عفيفي، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز .