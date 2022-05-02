دمى مخيفة تظهر على شواطئ أمريكا.. ما السر؟  

ظهرت دمى مخيفة قبل أيام على سواحل ولاية تكساس الأمريكية ما تسبب في إثارة الذعر لدى الكثيرين بسبب عدم معرفة مصدرها.

تفاصيل العثور على الدمى

مجلة «ساوثرت ليفين» الأمريكية، كشفت تفاصيل العثور على الدمى قائلة إن باحثين وجدوا أكثر من 30 دمية أطرافها مفقودة بمظهر مُخيف على الساحل، حيث كان ذلك في محمية أرانساس الوطنية للحياة البرية والتي تقع على بعد 50 كيلومترًا شمال شرقي مدينة كوربوس كريستي الأمريكية.

وتقول المجلة إن الباحثين يقومون بجولة أسبوعية على السواحل يبحثون فيها على السلاحف البحرية والطيور المهددة بالانقراض والثدييات البحرية ولكن كان من غير المتوقع العثور على تلك الدمى المخيفة.

وقال جيس تونيل مدير المحمية في معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إن تلك الأمور وظيفتهم الأساسية وهو العثور كل يوم على شئ جديد، مشيرًا إلى أنه بعد نشر صور الدمى على صفحات التواصل الاجتماع تكاثرت الأقاويل والتساؤلات عن مصدرها.

لا شئ يدعو إلى القلق

وكشفت المجلة مصدر الدمى قائلة إنه لا شئ يدعو إلى الخوف أو القلق، لأن تلك المنطقة التي تم العثور فيها على الدمى هي منطقة جذب للنفايات والحطام من المكسيك، حيث يوجد في شواطئ تكساس الساحلية 10 أضعاف كمية النفايات من أي شاطئ آخر في خليج المكسيك، وهذه الدمى جاءت إلى ذلك المكان بسبب «تيار دائري» يمتد من شبه جزيرة يوكاتان إلى فلوريدا.