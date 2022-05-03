شركات السياحة: لن نستطيع تسيير رحلات عمرة خلال الشهر الجاري

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إنه رغم استمرار العمرة بالمملكة العربية السعودية واستمرار استصدار تأشيرات العمرة لجميع دول العالم حتى قبل بداية موسم الحج بقليل، إلا أن شركات السياحة المصرية لن تستطيع تسيير رحلة عمرة واحدة، حيث إن الضوابط المصرية المنظمة لرحلات العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار حددت موسم العمرة المنقضي بأشهر رجب وشعبان ورمضان فقط، على أن يتم تنظيم كافة رحلات العمرة للمصريين عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

11 مايو آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين

وأضاف لـ«الوطن» أن رحلات عودة المعتمرين المصريين من السعودية مستمرة إلى الآن، لافتا إلى أن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين سيكون يوم 11 مايو المقبل، مشيرا إلى أن العديد من السماسرة والوسطاء قاموا بتنظيم رحلات عمرة لمواطنين مصريين بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة وبالمخالفة لقانون إنشاء البوابة الذي حظر تنظيم أية رحلة عمرة من داخل مصر دون الحصول على باركود بوابة العمرة.

كل شركة سياحة نظمت 45 تأشيرة عمرة خلال موسم العمرة المنقضي

وأشار إلى أن شركات السياحة طالبت وزارة السياحة ببدء موسم العمرة المقبل بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة، وذلك حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين أداء العمرة، خاصة أن وزارة السياحة والآثار حددت عدد المعتمرين المصريين خلال موسم عمرة 1443 هجريا بـ 60 ألف معتمر فقط تم تقسيمهم على أشهر رجب وشعبان ورمضان، بواقع 20 ألف معتمر لكل شهر، موضحا أن شركات السياحة لم تنظم أية رحلة عمرة خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، ونظمت في الموسم المنقضي هذا العدد الضئيل من التأشيرات، والذي بلغت خلاله حصة كل شركة من تأشيرات العمرة نحو 45 تأشيرة فقط .