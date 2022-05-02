9 أحداث عالمية شهدها شهر رمضان 2022.. أبرزها اقتحام المسجد الأقصى

شهد العالم خلال شهر رمضان المنصرم أحداثًا عديدة ومثيرة حول العالم، الأمر الذي أثار التعاطف والغضب كرد فعل إزاء الأحداث المختلفة التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية والمحلية.

التراويح في نيويورك

أقام عشرات المسلمين صلاة التراويح في ميدان «تايمز سكوير» الذي يعد قلب نيويورك النابض، في خطوة هي الأولى من نوعها ولفتت انتباه العالم.

زيادة أعداد الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع أعداد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام، بعد خفضها على مدار العامين الماضيين، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

كريستيانو رونالدو في ورطة

تخلت منظمة «أنقذوا الطفولة» العالمية عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كسفير لها، بعد كسره هاتف طفل عقب مباراة لفريقه مانشستر يونايتد.

بيلا حديد وإنستجرام

واتهمت بيلا حديد، عارضة الأزياء العالمية الأمريكية من أصول فلسطينية، موقع الصور «انستجرام» بفرض رقابة على حسابها بسبب تضامنها مع الأحداث التي تشهدها فلسطين.

اقتحام المسجد الأقصى

وشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان اقتحامات عديدة من قبل المستوطنين، ترافقهم وتحميهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في تلك الأحداث ما يزيد عن 150 فلسطينيًا.

حرق المصحف في السويد

وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات السويدية، ردًا على حرق يميني سويدي متطرف نسخة من القرآن الكريم، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.

ماكرون يفوز بولاية ثانية

وشهدت الأيام الأخيرة لشهر رمضان هذا العام، فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية جديدة لرئاسة لفرنسا، بعد إزاحته لمنافسته من اليمين المتطرف ماري لوبان.

ثروة عائلة الأسد

وأعلنت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها الرسمي، أن صافي ثروة عائلة الرئيس السوري بشار الأسد تتراوح بين 1-2 مليار دولار.

تهديد كوري شمالي بالنووي

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مجددًا باستعمال أسلحة نووية ضد أي قوات معادية.