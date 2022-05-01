عاجل .. سقوط 6 صواريخ بالقرب من مصفاة بترولية شمال العراق

أعلنت «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، سقوط 6 صواريخ بجوار مصفاة بترول في منطقة أربيل شمالي العراق.

وأكد موقع المركزية اللبناني، نقلا عن مصادر أمنية عراقية، سقوط الصواريخ الستة بجوار مصفاة نفطية في أربيل شمالي العراق.

سقوط 3 صواريخ بالقرب من محطة نفطية

جدير بالذكر أنه في بداية أبريل الماضي، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، في بيان له، إن «3 صواريخ سقطت بالقرب من محطة تصفية نفط في قضاء خبات على الحدود بين أربيل ونينوى».

وأضاف الجهاز في بيانه، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جرى من قبل قضاء الحمدانية في نينوى، ولم تسجل أي أضرار جراء سقوط الصواريخ.