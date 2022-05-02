العراق: العثور على 4 صواريخ في بعشيقة عقب استهداف مصفاة نفط بـ«أربيل»

عثرت السلطات الأمنية في العراق، على منصة محشوة بـ4 صواريخ في ناحية بعشيقة، في سهل نينوى، وأشارت «خلية الإعلام الأمني»، إلى إبطال مفعول الصواريخ، مضيفة في بيان، أن عصابات الإرهاب تحاول تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ومساء أمس الأحد، سقطت 6 صواريخ «كاتيوشا» في منطقة مجاورة لمصفاة نفط بـ «أربيل»، فيما أشار «جهاز مكافحة الإرهاب» في الإقليم، إلى وقوع أضرار محدودة.

وأشارت الخلية العراقية، إلى استهداف العصابات الاجرامية، مصفى شركة «كار»، مصفاة «كوروكوسك»، بالصواريخ في منطقة «كور كوسك» في قضاء خبات التابع لـ «أربيل» عاصمة «إقليم كردستان العراق»، ما أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله.

وأضافت «خلية الإعلام الأمني»، أنه تم السيطرة على الحريق، مشيرة إلى سقوط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى دون وقوع خسائر بشرية.

خلية الإعلام الأمني: العمل الجبان هدفه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية

وأكدت الخلية العراقية أن هدف العمل الجبان، التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية، كما أكدت أن القوات الأمنية ستلاحق عصابات الإرهاب والجريمة والقضاء عليها.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن الصواريخ تم إطلاقها من حدود منطقة برطلة بقضاء الحمدانية في محافظة «نينوى»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مصدران، إن المنشأة تمت إصابتها بـ صاروخين وتعرضها لأضرار، فيما أوضح مصدر آخر، أن الصواريخ الباقية سقطت بالقرب من المصفاة.

بدوره، أشار محافظ أربيل أوميد خوشناو، لشبكة «رووداو»، الإعلامية إلى أن الهجوم الصاروخي، لم ينجم عنه أي خسائر بشرية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الجيش سيلاحق منفذي الاعتداء الجبان على «أربيل»، وأوضح مكتب الكاظمي، في بيان، أن الأخير، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أن القوات المسلحة العراقية، ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان.

وأشار الكاظمي، إلى أن الشعب العراقي، ستزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

«زيباري»: القصف عيدية الفصائل الخارجة عن القانون لشعب إقليم «كردستان العراق»

بدوره، اعتبر القيادي في« الديمقراطي الكردستاني»، هوشيار زيباري، أن القصف هو عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب إقليم «كردستان العراق».

وفي سياق آخر، أشار مصدر أمني، إلى مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بهجوم مسلح لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في العظيم شمال ديالى شرق العراق، فيما أصيب 5 منتسبين من الشرطة الاتحادية في هجوم بـ محافظة كركوك شمال البلاد.