وزير دنماركي يعلن استقالته.. وإصابة المئات جراء عاصفة ترابية في العراق

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة، أبرزها، إعلان وزير العدل في الدنمارك، نيته عن تقديم استقالته من منصبه، فيما شهدت المحافظات العراقية عاصفة ترابية، تسببت في إيقاف العمل بالمطارات.

وقال وزير العدل الدنماركي «نيك هيكروب»، أمس الأحد، إنه سيستقيل من منصبه ومن برلمان بلاده وينسحب من السياسة، وأضاف على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رحيله عن السياسة لا ينبغي النظر إليه على أنه علامة على عدم الرضا.

تسجيل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية في «النجف»

وشهد العراق، أمس الأحد، عاصفة ترابية ضربت أغلب محافظات البلاد لاسيما الوسط والجنوب، تسببت بانعدام الرؤية وإيقاف العمل في العديد من المطارات، فيما أعلنت دائرة صحة «النجف» جنوب غرب «بغداد»، تسجيل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، كما أعلنت دائرة صحة «كربلاء»، تسجيل نحو 300 حالة اختناق بسبب العاصفة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، حضت على لسان الأمين العام أنطونيو جوتيريش، في تصريح من العاصمة السنغالية «دكار»، الدول الغنية على التحرك في مواجهة طوارئ المناخ والوفاء بوعودها بالمساعدات المالية التي تعهدت بتقديمها إلى البلدان النامية بتقديم 100 مليار دولار.

وأشار جوتيريش، عقب لقائه رئيس السنغال، ماكي سال، إلى أن حالة الطوارئ المناخية تزيد المخاطر الأمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، شهدت «منطقة الباحة» الواقعة جنوب غرب البلاد، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من محافظة المخواة والمراكز التابعة لها.

القبض على مقيمين يمنيين بحوزتهما كيلو جرام «شابو»

وتمكنت السلطات الأمنية السعودية، من إلقاء القبض على مقيمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية، بحوزتهما كيلو جرام من مادة «الشابو» المخدر بمحافظة جدة، فيما تم إحالتهما إلى النيابة العامة.

كما ألقت شرطة «منطقة الرياض»، القبض على سعودي أطلق النار في الهواء بمكان عام بمركز الحلوة في محافظة حوطة بني تميم، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

قوات الأمن المغربية تتمكن من ضبط 52410 قرص مخدر في «الرباط»

وفي المغرب، تمكنت قوات الأمن، أمس الأحد، من ضبط 52410 قرص مخدر في مدينة «الرباط»، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على شخصين يبلغان من العمر 31 و38 عام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، أحبطت السلطات اللبنانية، محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي يحمل الجنسية السورية بحرا إلى قبرص، وألقت القبض على اثنين من المهربين أحدهما لبناني الجنسية والآخر سوري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، أوضح وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن وزارته على استعداد للتعامل مع تدفق جديد للمهاجرين متوقع من حدود المكسيك، بعد انتهاء سريان الفصل 42 في 23 مايو الجاري، المرتبط بفيروس كورونا المستجد، ما سمح خلال العامين الأخيرين بطرد المهاجرين المعتقلين على الحدود فورا، وأوضح مايوركاس في تصريح لشبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، للراغبين في الهجرة بشكل غير شرعي: «لا تأتوا».

«طهران» تستدعي السفير السويدي لدى إيران بسبب مدعي عام سابق

بدورها، أعلنت طهران، استدعاء سفير السويد لدى إيران، ماتياس لنتز، وإبلاغه احتجاجها بسبب اعتقال ومحاكمة المدعي العام السابق حميد نوري في السويد، فيما كشفت وسائل إعلام عن زيارة وزير النفط الإيراني، جواد عجي، إلى فنزويلا، لتوقيع اتفاقات في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي أرمينيا، تظاهر الآلاف في العاصمة «يريفان»، ضد تقديم حكومة البلاد، أي تنازلات لـ أذربيجان بشأن إقليم «قره باج»، المتنازع عليه بين البلدين منذ 30 عاما، فيما طالب المشاركون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأشار نائب رئيس البرلمان، وزعيم المعارضة إيشخان سغاتيليان، خلال المظاهرة، إلى خيانة باشينيان ثقة الشعب وعليه التنحي، معلنا حملة عصيان مدني واسعة النطاق تبدأ اليوم الإثنين.