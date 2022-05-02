نصائح مهمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية: احتفظوا بالوظائف وطوروا مهاراتكم

قال وليد ماهر الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن العالم يشهد أزمة اقتصادية واضحة خلال الفترة الحالية، وموجة كبيرة من التضخم بدأت منذ انتشار فيروس كورونا، وامتدت عقب ذلك حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية.

عدم إنفاق الأموال في سلع غير ضرورية

وأضاف «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الحفاظ على الأموال التي يمتلكونها، وعدم إنفاقها في أشياء ومشتريات غير ضرورية في الوقت الحالي، وتأجيل كل السلع التي لا يحتاجونها لديها حاجة ضرورية أو السلع غير الأساسية، موضحًا أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها جميع الدول.

نصائح للمقبلين على الزواج

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب على أهالي الشباب المقبلين على الزواج، تخفيف الطلبات مثل قيمة المهر والشبكة ونفقات الزفاف وغيرها، مراعاة لظروف بعضنا البعض ولتسيير الأمور خاصة في الوقت الحالي، ولا يوجد مشكلة في التخفيف عن البعض من خلال استخدام شقة إيجار للزواج بدلًا من التمليك، حفاظًا على الأموال أو يمكن شراء وحدة سكنية عن طريق التمويل العقاري الذي توفره الدولة، ويعتبر أفضل نظام لشراء الوحدات السكنية.

كما نصح بالاتجاه لشراء أي منتج بالتقسيط، لأن قيمة القسط تقل مع ارتفاع الأسعار عالميًا، والبعد عن شراء أي منتجات غير ضرورية لأن «الفلوس الكاش أهم»، وكذلك تقليل الاستهلاك من أي منتجات تحديدًا الضارة بالصحة، والتمسك بالوظائف الحالية التي يشغلها المواطن والعمل على تطوير المهارات والأدوات الشخصية، وشراء المنتجات التي يكون في حاجة لها وضروري لشرائها.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب مهم جدًا ومربح على المستوى المتوسط والبعيد وهو اسمع الملاذ الآمن، ويعد الادخار دائمًا أفضل نصيحة وقت الأزمات.