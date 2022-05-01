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متى تنتهي صلاحية الذهب وهل تؤثر التغيرات الطارئة على الفاتورة؟

كتب:

مارينا رؤوف
10:00 م | الأحد 01 مايو 2022
محل ذهب

محل ذهب

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال الاستثمار في الذهب وأبحاث الذهب، إنه مع زيادة الطلب والرغبة في شراء كميات من الذهب اتجه عدد من الأشخاص للسؤال عن هل هناك صلاحية أو عمر افتراضي للذهب والمشغولات الذهبية؟.

وأضافت جولد بيليون في تقرير لها، أن الذهب هو معدن نفيس وذو قيمة مرتفعة وليس له صلاحية أو عمر افتراضي مادام جرى الاحتفاظ به بشكل جيد، كما أن القطع المصنعة من معدن الذهب بكل أعيرته وأشكاله ليس لها صلاحية ما دامت مع صاحبها، ويمتلك ويحتفظ بالفاتورة المحررة من مكان الشراء تُثبت ذلك.

متى تنتهي صلاحية فاتورة الذهب؟

وأشار التقرير إلى أن الفاتورة ليس لها أي صلاحية ما دام الذهب مملوك لصاحبه، لأنها باسمه وهو المالك لها ولكن تفقد أهميتها عند بيع المشغول لأنها في ذلك الوقت لن يكون لديها أي أهمية لأنه أصبح لا يمتلكه.

ولفت التقرير إلى أنه على مر السنين يمكن يحصل تغيرات طفيفة في وزن وشكل الذهب وذلك بفعل الوقت والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على المشغول مثل الكسر أو الخدش وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في الشكل الخارجي والوزن الخاص به، ولكنها لا يمكن أن تقلل من القيمة الخاصة بالمعدن.

هل يؤثر تغير شكل الذهب على الفاتورة؟

وأوضح التقرير أن أي تغير في شكل الذهب لا يؤثر على الفاتورة الخاصة به، لانها تعتبر سند قانوني يثبت إمتلاك هذا المعدن، كما تدون عدة معلومات متواجد على الفاتورة، مثل  اسم المحل وعنوانه، وأرقام السجل والبطاقة الضريبية، وكل ما جرى الاتفاق عليه وقت البيع من سعر ومصنعية وضريبة، والجرامات المتفق عليها، واسم مالك الذهب الثلاثي، وكتابة الثمن مرتين بالأرقام والحروف، وتوقيع البائع، وتاريخ البيع، وختم المحل، ويحتفظ العميل بالأصل وتبقى صورة للمحل.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.