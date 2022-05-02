الذهب عيار 18 يقترب من 1000 جنيه.. والبنك الدولي: سيرتفع

بعد أن تجاوز سعر الذهب حاجز 2000 دولارًا في أوائل شهر مارس الماضي، يتوقع تقرير جديد للبنك الدولي أن قيمة المعدن الأصفر ستنمو بنسبة 3% فقط في عام 2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

محليًا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 1326 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 مبلغ 1160 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 18 بنحو 994 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية 41320 جنيهًا.

أسعار سلع مثل الغذاء ترتفع بنسبة 84%

وقال البنك إنه يتوقع أسعار سلع مثل الغذاء أن ترتفع بنسبة 84%، وسيظل النفط الخام مرتفعًا في جزء كبير من عام 2022، ويشير البنك إلى احتمال تفريغ كميات كبيرة من الذهب من جانب روسيا كعامل محتمل من شأنه أن يثقل كاهل السعر.

أسعار الذهب

قال التقرير: «على المدى الطويل، يمكن أن تتأثر أسعار الذهب بسياسات بنك روسيا المركزي، وإذا انخرطت في مبيعات ذهب كبيرة، فقد تنخفض الأسعار بشكل ملموس».

وعندما تلجأ روسيا، التي تم عزلها عن النظام المالي العالمي، إلى بيع كميات كبيرة من الذهب كوسيلة لجمع الأموال، فمن المحتمل أن يؤدي تخمة العرض الناتجة إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر.

في غضون ذلك، أشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن روسيا تدرس إمكانية دعم عملتها بالذهب، وفي حين أنه ليس من الواضح بعد متى سيحدث هذا على الأرجح، فإن احتمالية دعم دولة كبيرة لعملتها بالذهب قد تشير إلى أن سعر السلعة من المرجح أن يرتفع أكثر.

الحرب بين أوكرانيا وروسيا

على الرغم من أن الذهب كان في مسار تصاعدي منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فقد فشل السعر حتى الآن في اختراق علامة 2100 دولارًا على الرغم من التوقعات بأنه قد يخترق 3000 دولارًا، بحسب «جولدمان ساكس».