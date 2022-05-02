سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 2-5-2022 في محلات الصاغة

بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، يتابع الكثيرون أسعار الذهب بأعيرتها المختلفة، حيث تزيد في هذا الوقت حفلات الزفاف والخطبة، وتعتبر الشبكة الذهبية من الأمور الأساسية لإتمام الزواج.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر عبر الأقسام المختلفة للبوابة، أسعار الذهب وبالتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، فضلا عن باقي الأعيرة في محلات الصاغة، وفي أسواق المال والبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2 مايو، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بين 1.130 جنيه للبيع و1.160 جنيه للشراء في محلات الصاغة، بعدما تراوح أمس بين 1.112 و1.122.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح عيار 24 اليوم بين 1.291 للبيع، وللشراء 1.326 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليتراوح بين بيع 969 شراء 994 جنيهًا في المحلات، فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 9,040 شراء 9,280 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

و عكس محلات الصاغة، شهدت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الإثنين 2 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 843.34 جنيه، ما يعادل بالقيمة دولارية 45.51 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 983.90 جنيه، بما يعادل 53.09 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,871 جنيه، بما يعادل 424.74 دولار.

- وأخيرا وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,124 جنيه، بما يعادل 60.68 دولار.