«الدفاع البريطانية»: أكثر من 250 مهاجرا عبروا المانش خلال يوم واحد

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، إنّ أكثر من 250 مهاجرا عبروا المانش خلال يوم واحد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إرسال المهاجرين إلى رواندا

وكانت لندن قد أعلنت في وقت سابق على لسان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنّها سترسل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة على بعد آلاف الأميال إلى رواندا بموجب اتفاق مثير للجدل، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والانتقاد من قبل منظمات حقوقية عالمية تهتم بقضايا اللاجئين، بينما تحاول الحكومة تضييق الخناق على أعداد قياسية من الأشخاص الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في خطاب بالقرب من دوفر في جنوب شرق إنجلترا: «اعتبارًا من اليوم قد يتم نقل أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وكذلك أولئك الذين وصلوا بشكل غير قانوني منذ الأول من يناير إلى رواندا».