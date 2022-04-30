عاجل.. بريطانيا: استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا له عواقبه وخيمة
كتب:
رؤى ممدوح
11:49 ص | السبت 30 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
قالت وزير في الحكومة البريطانية إن استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» السعودية.
متابعة أمريكية وشكوك في استخدام الأسلحة الكيماوية
وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن الأمريكيين كانوا يركزون على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من قبل القوات الروسية.
ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن بلينكين قوله: «إننا لم نتحقق بعد لكننا نركز بشكل كبير للغاية على التقارير المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا».
وقال «بلينكين» الذي كان يتحدث في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «أعتقد أن ما يمكنني قوله هنا هو أننا لم نتحقق بعد من الاستخدام».