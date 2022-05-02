عماد الدين حسين: «الاختيار» توثيق درامي لفترة حساسة من تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص منذ عدة سنوات على تكريم أبناء الشهداء، وحضور العيد معهم في ظل تقديم الشهداء خدمات لا تقدم بثمن وأهمها استقرار مصر، والرئيس يحاول رد جميل هؤلاء الأبطال.

التوثيق الدرامي للتاريخ

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «Extra News» المذاع مساء اليوم الإثنين، أن مسلسل الاختيار يعد توثيق كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا التوثيق هام للتاريخ، مبينا أنه وثق فترة حساسة في تاريخ مصر منذ عام 2011 حتى عام 2015، وهذا أمر شديد الأهمية، لافتا إلى أن التوثيق الدرامي يلعب دور هام في التاريخ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت بكفاءة في تقديم رواية واضحة تعبر عن وجهة نظر المجتمع، لافتا إلى أن الشعب المصري كله شارك في ثورة 30 يونيو.

محاربة مصر للإرهاب

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، أن صراع مصر مع جماعات الشر لم ينتهي، وكذلك التنظيمات الإرهابية رغم أن مصر نجحت في دحر هذه القوى وحاولت الدول التي كانت تدعمها شراء ود الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك بقايا من بعض الإرهابين المؤمنين بنفس الفكر، ولكن النجاح يجب أن يكون من خلال تجديد الخطاب الديني وتقديم نموذج مستنير وعصري، مشيرا إلى أن مصر تخوض تطوير التعليم في الوقت الحالي وبدأ الأمر بالتعليم الابتدائي من خلال دعم التفكير النقدي، ويجب أن تضم مصر وسائل إعلام متطورة تواكب التطور، لافتا إلى أن كل شخص في مجال يمكن محاربة التخلف والتجاهل وتنمية الوعي.