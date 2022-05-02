8 نصائح للوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر: تناول 5 وجبات في اليوم

مع قدوم عيد الفطر المبارك، المعروف بطقوسه فيما يتعلق بتناول الطعام، الذي يبدأ بتناول حلويات العيد من كحك وغريبة و«بيتي فور»، ثم وجبة الغذاء والتي تتكون من الرنجة والملوحة والفسيخ في بعض الأحيان، الأمر الذي يعرض معظم الأشخاص لحدوث تلبك معوي أو عسر هضم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة، خطوات التعامل مع التلبك المعوي أو عسر الهضم خلال عيد الفطر المبارك، وفق تصريحات خاصة من الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني في السطور التالية:

التلبك المعوي مشكلة شائعة

يعتبر التلبك المعوي من المشاكل الشائعة بين الكثيرين خاصة في حالة الإفراط في تناول الطعام والحلويات في عيد الفطر، وهي ليست مشكلة خطيرة، لكنها تسبب الشعور بعدم الراحة، وفي بعض الحالات الشديدة الناتجة عن أمراض أخرى، قد يلجأ الأطباء إلى بعض الأدوية حسب نوع المرض.

نصائح للوقاية من التلبك المعوي

وللوقاية من التلبك المعوي يقدم «المنيسي»، بعض النصائح والتي تتلخص في التالي:

- الانتباه عند تناول الطعام، فتعود المعدة على الصيام، ثم الإفراط في تناول الطعام يسبب صدمة، ويؤدى لمشاكل صحية.

- يجب تناول وجبة الإفطار بكميات قليلة، حتى يعتاد الجسم على انتهاء الصيام.

- تقسيم الوجبات على مدار اليوم، ويفضل تناول ما بين 4 إلى 5 وجبات على مدار اليوم.

- تجنب تناول كميات كبيرة من حلويات العيد، يكفي من 5 وحدات على مدار اليوم.

- تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء على مدار اليوم.

- التوقف عن تناول الشاي والقهوة خاصة في الفترة الصباحية، والمشروبات الغازية على مدار اليوم.

- لا يجب النوم بشكل مباشر بعد تناول الطعام، ويفضل ترك وقت يتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول آخر وجبة قبل النوم.

- التقليل من تناول الأطعمة المملحة والسردين ويفضل تناول الخس والطماطم والخيار وغيرها.