أطعمة ومشروبات يجب تجنبها قبل السفر وصعود الطائرة.. تسبب عسر هضم

حذرت الدكتورة شيري أنسي نجيب، استشارية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN، من تناول بعض الأطعمة قبل السفر، موضحة أنه يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة مثل المقليات والسندويشات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عنها.

وأضافت «أنسي» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأنواع من الأطعمة تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي والمعدة، والشعور بالتعب والإرهاق، نتيجة صعوبة هضم تلك الأطعمة أثناء الجلوس.

الأطعمة التي تسبب عسر هضم وانتفاخ

وأشارت «أنسي »، إلى أنه يجب تجنب الاطعمة التي تسبب مشاكل عسر الهضم والانتفاخات مثل الأطعمة التي تحتوي علي نسبة كبيرة من البصل والثوم، بجانب البقوليات لأنها تسبب الغازات التي تزعج المسافر، إذ يعتقد البعض أن تناول السلطة أفضل خيار في المطار، وخاصة الخضراوات، مشيرة إلى أن اللفت والبروكلي يمكن أن تسبب المزيد من الغازات.

تجنب الإسراف في تناول المشروبات الغازية

وأوضحت استشارية التغذية العلاجية، أنه لابد من عدم الإسراف من تناول المشروبات وخاصة الغازية، لأنها تتسبب في دخول الحمام بكثرة، والشعور بعدم الراحة أثناء السفر، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة، لأنها يمكن أن تهيج المعدة أكثر وتسبب الغازات الزائدة والانتفاخ.