تعرف على الحد الأقصى لتناول «كحك العيد».. «عشان متتخنش»

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحث في معهد تكنولوجيا التغذية، إن هناك عدد محدد من الكعك يجب ألا يتناول الفرد أكثر منه طوال اليوم خلال العيد، تحسبا لعدم حدوث أية أضرار للمعدة أو للجهاز الهضمي، بسبب صيام المعدة طوال شهر رمضان الكريم.

الحد الأقصى لتناول كميات الكعك طوال العيد

ونوهت الدكتورة منال عز الدين، في بث مباشر لجريدة الوطن، أن الحد الأقصى لكميات كعك العيد اليومية التي يجب ألا يزيد التناول عنها هو 4 كعكات في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون التناول في الصباح أو وقت الظهيرة، مع تجنب تناول أي كمية من الكعك ليلا تجنبا لتركم الدهون والسعرات الحرارية التي يحتويها الكعك والبسكويت وجميع حلويات العيد.

مشروبات تساعد على حرق السعرات الحرارية

وأشارت الباحث في معهد تكنولوجيا التغذية، أن هناك مشروبات تساعد على حرق الدهون والسكريات والسعرات الحرارية الناتجة عن تناول الكعك، ومنها «الشاي الأخضر والنعناع وعصير الليمون»، موضحة أنه يجب تناول المياه بكميات كبيرة بصفة عامة وخاصة طوال الفترة التي يتم فيها تناول الحلويات والكعك والبسكويت.

أفضل طريقة لتناول الكعك طوال فترة العيد

ونصحت الدكتورة منال عز الدين، بضرورة ألا يتم تناول الكعك يوميا، قائلة: «الوضع الأفضل لتناول الكحك والبسكويت خلال العيد هو أن يتم تناوله يوما بعد يوما، من أجل راحة المعدة والجهاز الهضمي»، مؤكدة أن أكثر وقت يتم بيع فيه أدوية الجهاز الهضمي بالصيدليات هي فترة المواسم والأعياد.