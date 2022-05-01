نصائح مهمة لتناول كحك العيد بأمان.. وداعا للانتفاخ وعسر الهضم

يعد الكحك السادة والملبن والعجمية والمكسرات، والبسكويت، والغريبة والبيتي فور، من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار أول أيام عيد الفطر المبارك، والأيام التي تليها، لكن إذا لم يتم تناولها بشكل صحيح، فقد تتسبب في أضرار صحية لمن يتناولها، تبدأ بالتلبك المعوي، وعسر الهضم، مرورًا بالإسهال، وانتفاخ القولون، وزيادة الوزن، فضلا عن المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تسببها لأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، نصائح لتناول كحك العيد 2022 بأمان، وفق تصريحات الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكلي، لـ«الوطن»، كما يلي:

نصائح تناول كحك العيد

وقدّم المنيسي، عدّة نصائح لتناول كحك العيد بأمان، وهي كما يلي:

- تقليل تناول الكحك قدر الإمكان، ولا يجب أن يزيد بكل حال من الأحوال عن 3 في اليوم، كي لا تُصاب بعسر الهضم، أو الانتفاخ.

- يمكن استبدال الكحك بالبسكويت، فهو الأقل من حيث نسبة الدهون في حلويات العيد، والأقل من حيث السعرات الحرارية، ومع ذلك لا يجب الإفراط في تناوله.

- يفضل تناول الحلبة، فهي من الأطعمة الصحية التي تقلل الآثار الضارة للكعك، من خلال مساعدة الكبد على التخلص من الدهون.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات التي تساعد على تقليل امتصاص الدهون، لاحتوائها على الألياف التي تساعد المعدة على الهضم.

- تناول كميات مناسبة من المياه، والمشروبات العشبية مثل اليانسون والكاموميل والقرفة، التي تريح المعدة من مشكلات الهضم.

- يمكن تناول فنجان أو 2 من القهوة على مدار اليوم، فالكافيين يساعد على سد الشهية نسبيًا.

- ممارسة التمارين الرياضية البسيطة حتى وإن كانت المشي لمدة 20 دقيقة في اليوم، للحد من زيادة الوزن.

نصائح لمرضى السكري قبل تناول كحك العيد

وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسهم مرضى السكري، فعليهم الحرص خلال تناول الحلويات، كي لا يتعرضوا لارتفاع مستوى السكري في الدم، وقياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول كحك العيد، ويجب ألا يزيد عدد القطع التي يتناولها مريض السكري عن 2 في اليوم، شرط أن تكون نسبة السكر مضبوطة، وألا تكون الحلويات بها نسبة دهون مرتفعة.