«القومي للبحوث» يوجه نصائح للمواطنين بشأن تناول كحك العيد

وجه الدكتور أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث السابق، وأستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وكذلك التحذيرات بشأن تناول «كحك العيد» خلال الأيام المقبلة وحقيقة وجود تأثير سلبي على صحة الإنسان من عدمه، قائلاً: «الكثير من الشعوب العربية ترتبط احتفالاتها بحلوى العيد المختلفة المتمثلة في البسكويت وغيره»، مضيفا أن تناول الكثير من حلوى العيد بعد انتهاء شهر رمضان يكون له أثر سلبي على المعدة، مما يسبب العديد من الأضرار الصحية للإنسان.

أضرار كحك العيد

وأوضح رئيس شعبة الصناعات الغذائية في تقرير صادر عن المركز، أن أبرز الأضرار الصحية التي يسببها تناول الكحك تتمثل في عسر الهضم والتلبك المعوي، بجانب الإفراط في تناول الحلوى المصنوعه من السمن والسكر والدقيق تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم والتأثير على البنكرياس، وكذلك التأثير السلبي على مرضى السكري، بجانب حدوث تأثير أيضا على مرضى الكبد والقلب نتيجة تخزين الدهون التي تحتويها حلوى العيد على هيئة كوليسترول وشحوم في الجسم.

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وتابع، أنه يجب على المواطنين اتباع عدد من النصائح الهامة لتناول الكحك تتمثل في بالنسبة للحوامل يجب التخفيف من أكل حلوى العيد تجنبا لحدوث حموضة وحرقان في المعدة، بجانب ضرورة الحذر من تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات تجنباً لحدوث عسر هضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون، محذراً أيضا من تناول الكحك لمرضى القولون لأنه يتسبب في حدوث ارتجاع في المرئ، والشعور بالانتفاخ نتيجة امتلاء المعدة بالمواد الدهنية التي تعوق عملية الهضم، مناشدا بضرورة تناول المشروبات والأعشاب الصحية بجانب كميات قليلة من كعك العيد والبسكويت كالشاي الأخضر، والزنجبيل والقرفة، واليانسون، والنعناع الأخضر، للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض.