الكوميديا تسيطر على دور العرض في موسم عيد الفطر

سيطرت الكوميديا على أفلام موسم عيدالفطر، إضافة إلى «الأكشن» والإثارة، فيعرض حاليًا بجميع دور العرض 3 أفلام تتنافس على شباك التذاكر فيلمان كوميدي وواحد «أكشن».

ونستعرض خلال السطور التالية الأفلام الكوميدية التي تعرض حاليًا

الفيلم الكوميدي واحد تاني

وكعادتة يطل علينا الفنان أحمد حلمي بفيلم كوميدي، يحمل اسم «واحد تاني»، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول «مصطفى» موظف يعمل في شغل روتيني، ويلتقي أصحابه منذ أيام الجامعة، ويجد كل واحد فيهم يعيش عيشة جيدة، وهو ليس مثلهم، إلى أن يجد الاختراع الذي يعيد له الشغف للحياة مره أخرى.

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، عمرو عبدالجليل، روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، وأحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

الفيلم الكوميدي زومبي

وبنفس الخط الكوميدي يتنافس الفنان علي ربيع بالفيلم الكوميدي «زومبي»، والذي تدور أحداثه حول مغني مهرجانات يمتلك فرقة ويذهب لإحياء إحديى الحفلات، وبالخطأ يدخل في منطقة مليئة بالزومبي ويبدأ الصراع معهم بطريقة كوميدية.

فيلم زومبي بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، وكريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.

فيلم العنكبوت

أما الفنان أحمد السقا فيتنافس بمفرده على شباك التذاكر في منطقة «الأكشن» بفيلم العنكبوت والذي تدور أحداثه في إطار من «الأكشن» والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.