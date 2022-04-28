راكبا على «الكارتة».. ظهور نادر للفنان أحمد السقا بطريق الدائري «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد السقا، على طريق الدائري وهو يركب «كارتة»، ويبتسم لجمهوره الذي لاحظ وجوده في ذلك التوقيت.

لم يفصح الفنان أحمد السقا عن طبيعة الفيديو، ولم يفسر إذ كان مقطع من عمل فني جديد أم مجرد تدريبات، حيث أنه من المعروف عن الفنان أحمد السقا أنه شخص محُب لركوب الخيل.

أحمد السقا يشارك في مسلسل الاختيار 3

ويشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل «الاختيار3 » مع المخرج بيتر ميمي، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

انتهاء تصوير مسلسل الاختيار منذ يومين

وقد انتهى أبطال مسلسل الاختيار من تصوير المسلسل منذ يومين، ونشر الفنان محمد العمروسي، صور من آخر أيام تصوير مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقاً: «الحمد لله فركش مسلسل الاختيار 3، مع أبطال ونجوم مصر»، وظهر في الصور عددًا من أبطال المسلسل، من بينهم أحمد السقا، وأمير كرارة بالإضافة إلى المخرج بيتر ميمي.

فيلم «العنكبوت» أحدث أعمال الفنان أحمد السقا

وتستقبل دور العرض السينمائى خلال الأيام المقبلة، فيلم «العنكبوت» من بطولة النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عددًا من الفنانين أبرزهم ظافر العابدين، وذلك بعد أن تعاون الثنائي معًا في فيلم «من 30 سنة» الذي عرض عام 2016 .