رنا سماحة: الزواج والإنجاب أهم إنجازاتي خلال فترة جائحة كورونا

بثت الفنانة رنا سماحة فيديو «لايف» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «الإنستجرام» وتحدثت عن بعض الأمور في حياتها الشخصية، موضحة أن أهم الإنجازات التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، هي الزواج والإنجاب، لأنها ترى أن أهم إنجاز هو تكوين عائلة.

رنا سماحة وحياتها الزوجية

وقالت «سماحة» أنها تعيش حالة من التفاهم مع زوجها، خاصة من الناحية العملية لأنه فنان ولديه قاعدة كبيرة من الجمهور، سواء كملحن أو كمطرب، وهذا الأمر يساعدهما كثيرًا في إنجاح حياتهما.

أما عن رأيها في «السوشيال ميديا»، فقالت رنا سماحة، إن لديها فريق كامل على يدير حساباتها ويتابعها، ويرد على الجمهور، وذلك لأن عدد كبير من الجمهور يرسل عددًا لا نهائي من الرسائل، ولكنها تتابع مع هذا الفريق وتهتم بقراءة رسائل جمهورها.

وأوضحت أن هناك بعض الفنانين يستخدمون حسابات وهمية يستغلونها في ضرر زملاء آخرين، وانتقادهم، مضيفة: «وجودهم حلو، لأن أي حد بيغتابك أنت بتاخد حسانات، واللي بيعمل كده بيبقى بيتدارى ورا الأكونتات دي».

أعمال رنا القادمة

وعن أعمالها القادمة، فقالت إنها طرحت أغنية «أنا المستحيل» قبل رمضان مباشرة، وتحضر في الفترة القادمة «ديو» مع مينا عطا فكرته مختلفة تمامًا، إضافة إلى أنها انتهت من تسجيل عدد من الأغاني «السينجل» المقرر طرحها الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وجود أكثر من عرض تمثيلي، ولكنها مازالت في مرحلة القراءة وذلك بسبب أنها لا تريد أن تقديم أعمال أقل من المرات السابقة.