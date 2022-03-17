الفنانة رنا سماحة تعلن وفاة عمها: «مع السلامة يا حبيبي»

أعلنت الفنانة رنا سماحة، وفاة عمها، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، دون تحديد موعد العزاء والجنازة، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين له الرحمة والمغفرة.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله عمي محمد سماحة، مع السلامة يا حبيبي».

تعليقات الجمهور لرنا سماحة

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني، إذ علق أحد رواد السوشيال ميديا، قائلا: «البقاء لله ربنا يصبر قلوبكم ويغفر له»، فيما قال مستخدم آخر: «البقاء والدوام لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وتوالت التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «لا إله إلا الله البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة يارب العالمين ويلهم أهله الصبر والقوة».

آخر أعمال الفنانة رنا سماحة

وآخر أعمال الفنانة رنا سماحة هي أغنية «أنا المستحيل»، من ‏كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أسامة سامي، وإخراج سامي بساط.

و«أنا المستحيل»، يعد أول كليب تصوره «رنا» بعد وضعها لمولودها الأول «مالك»، إذ أنجبت ابنها الأول العام الماضي، وقالت: «الحمدلله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودي الأول»، وحقق الفيديو كليب ما يقرب من 60 ألف مشاهدة على قناتها الرسمية على «يوتيوب».

كما حصلت الفنانة في يناير الماضي على الإقامة الذهبية بالإمارات، وعلقت عليها، قائلة: «تشرفت بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل شكري وامتناني للإمارات الشقيقة حكومة وشعبا ولوزارة الثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربة من فئة المبدعين».