مؤسس تمرد: الإخوان اعتدوا على أعضاء الحركة بعد وصول التوقيعات 2 مليون

روّى محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أحد مؤسسي حركة تمرد، الكثير من الكواليس عن تأسيس الحركة، التي واجهت حكم جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم في عام 2012، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 «الوثائقية».

تفاعل الشعب المصري بشكل كبير مع تمرد

قال عبدالعزيز: عندما تم الإعلان في مؤتمر صحفي لحركة تمرد عن بداية النزول إلى الشوارع في 1 مايو 2013، فوجئنا بحجم التفاعل الكبير مع الحملة، ورغبة الكثيرين في التوقيع على الاستمارات، ليس في القاهرة فقط، بل الأمر وصل بسرعة إلى المحافظات.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»، أن منذ بداية إعلان تمرد تمكنها من تجميع 2 مليون توقيع، بدأت محاربة حركة تمرد في كل المحافظات من العناصر التابعة لجماعة الإخوان، وحدث بالفعل أكثر من واقعة اعتداء، ومع الوقت أصبح من الصعب الاعتداء على تمرد، بسبب اتساع شعبيتها.

مؤتمر تمرد في جريدة الوطن

وتابع: «في ليلة 3 يوليو، كنت أنا وزملائي من مؤسسي تمرد في اجتماع تشاوري لدراسة الموقف، وكانت رؤيتنا أنه لا بُد من عقد مؤتمر صحفي عاجل، نعلن فيه خطتنا لتحركاتنا المقبلة، وتشجيع المواطنين على استمرار الحشد، حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك».

واستكمل محمد عبدالعزيز: أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت كان أمرًا مهمًا، خصوصًا أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت، كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات، في ميدان رابعة العدوية «الشهيد هشام بركات حاليًا»، وميدان النهضة «ميدان ساطع النعماني حاليًا»، وبالفعل قامت جريدة الوطن باستضافتنا، وخرجنا من ذلك المؤتمر على اجتماع خارطة الطريق مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، آنذاك.