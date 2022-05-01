ممثل حزب النور في اجتماع 3 يوليو: الإخوان خانوا الوطن

أدلى جلال مرة، نائب رئيس حزب النور، وممثل الحزب في اجتماع خارطة الطريق يوم 3 يوليو 2013، بشهادته حول الأحداث، خلال فترة حكم الإخوان في عام 2012، مؤكدا أن عام حكمهم أضر بالتيار الإسلامي في مصر، وذلك خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 «الوثائقية».

الإخوان صنعوا نهاية حكمهم

وقال جلال مرة، لـ«الوطن»، إن جماعة الاخوان خانت الوطن، ونهاية حكمهم هم من صنعوها، بعد عام من ممارساتهم وتصرفاتهم، ورغبتهم المستمرة في الأخونة، لافتًا إلى أن احتفالية 6 أكتوبر في عام 2012، فتحت الباب للتيارات الصدامية، وكأن ذلك تعبير عن فكر المرحلة وقتها.

وعن مشاركة حزب النور في اجتماع خارطة الطريق يوم 3 يوليو 2013، قال: كان من المفترض أن يحضر الدكتور يونس مخيون، لكن تعذر حضوره بسبب تعثره في الطريق بعد قطعه من قبل مجموعات من البلطجية، فاتصل به للحضور، موضحًا أنّ 3 يوليو 2013، هدفه تجنيب مصر حرب أهلية، وأن الإخوان وصلوا إلى نقطة النهاية.

الاخوان فشلوا في استغلال مهلة القوات المسلحة

كما أكد «ممثل النور»، أنّ الإخوان فشلوا في استغلال المُهلة التي منحتها لهم القوات المسلحة، من أجل تدارك الأزمة حينها، بالإضافة إلى أننا رأينا أن المشاركة في اجتماع 3 يوليو ضرورة وطنية وشرعية، حبًا في ديننا والوطن.

وأشار جلال مرة، إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الإخوان في نوفمبر 2012، كان خطوة في طريق الانهيار والفشل لحكم الجماعة، مؤكدًا أنّ حزب النور رفض حصار جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية.