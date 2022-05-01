«الوطن» بطلة مسلسل الاختيار في 3 حلقات: شاهدة على التاريخ وصانعة للأحداث

وثقّت أحداث الحلقات الأولى والـ29، والـ30 من مسلسل الاختيار 3 دور صحيفة الوطن في رصد ومواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الظهور الأبرز للمؤسسة من خلال دعمها لحركة تمرد بإفراد مساحات في الأعداد اليومية للجريدة لتغطية أخبار الحركة، فضلًا عن كشف الكثير من أسرار عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكرسي الرئاسة الذي كان يُدار من مكتب الإرشاد في المقطم.

ظهور جريدة الوطن في مسلسل الاختيار 3

وكانت جريدة الوطن في مقدمة الداعمين لحركة تمرد الشبابية، منذ تأسيسها في 26 أبريل 2013، وهدفها الرئيس هو جمع 15 مليون توقيع من الشعب المصري، لسحب الثقة من محمد مرسي، وإسقاط شرعيته، التي سقطت بالفعل، وخلال تلك الفترة واجهت الصحيفة جماعة الإخوان وإرهابها بشجاعة في الفترة العصيبة التي عاشتها مصر في فترة حكم الجماعة الإرهابية، ولم يتوقف قلم كتاب وصحفيو «الوطن» عن فضح جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، رغم التهديدات المستمرة.

وفتحت «الوطن» مقرها لعقد مؤتمرات تمرد، وكذلك إفراد مساحات عبر صفحاتها في الجريدة وموقعها الإلكتروني لنشر أخبار الحركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الجماعة الإرهابية في الشوارع والميادين في حق المتظاهرين السلميين.

وتمكنت «الوطن»، من فضح جماعة الإخوان الإرهابية برصد انتهاكاتها في حق المتظاهرين، وكانت في مقدمة تلك الأحداث مذبحة الاتحادية التي سقط فيها مواطنون مصريون بسبب الهجوم المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وانفراد «الوطن» بسلخانة الإخوان حينها، واستجواب المتظاهرين بعد ممارسة أكثر أنواع التعذيب.

«الوطن» تحتضن حركة تمرد

واستمرت الصحيفة في تغطيتها اليومية لمسيرات وجهود تمرد، ونشر خريطة يومية لأماكن توفير استمارات تمرد وجمع التوقيعات، ومتابعة للأرقام والبيانات الصحفية التي كانت تصدر عن الحركة، فضلًا عن التغطية المستمرة لمسيرات حركة تمرد والتي امتدت للمحافظات، ليست في القاهرة فقط، واستمرت التغطية حتى اندلاع ثورة 30 يونيو.

واستضافت «الوطن»، في مقرها مؤتمر حركة تمرد في صبيحة يوم 3 يوليو 2013، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو بـ3 أيام فقط رغم تهديدات الإخوان، وهو المؤتمر الذي عقدته حركة تمرد لتشجيع المواطنين على استمرار الحشد حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك، خاصة أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات.

وتحمّلت «الوطن»، نتيجة مناهضتها لحكم الإخوان، وذلك بوقوع أكثر من حادث اعتداء على الجريدة وصحفييها وحرق مقر الجريدة، وكذلك حصارها في بعض الأوقات، فضلًا عن اعتداء عناصر تابعة لجماعة الإخوان على عدد من صحفيي «الوطن».