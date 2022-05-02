ياسر جلال يشكر الرئيس السيسي على السماح بظهور شخصيته في عمل درامي

قال الفنان ياسر جلال، إن الممثل عنصر ضمن العمل الفني، والتوفيق يأتي من الله عز وجل للفريق بشكل كامل، بدءا من للتأليف، للتصوير، للديكور، للإخراج، وجميع مكونات العمل الفني، «كل منا يؤدي دوره على أكمل وجه، من ممثلين وفنانين»، ولم يكن هناك أي تراخي في مسلسل الاختيار 3، بل كان الجميع يعمل بمنتهى الإخلاص والحب.

ووجه «جلال» خلال استضافته بإذاعة راديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الشكر للرئيس السيسي، بعد أن سمح أن تظهر شخصيته في عمل درامي، وهو أمر نادر الحدوث.

ياسر جلال: بيتر ميمي مخرج كبير

وتابع الفنان ياسر جلال، «على مدار تاريخي الفني لم ألتق بمخرج مثل الدكتور بيتر ميمي، فقد تمكن من إعداد مسلسل ضخم في توقيت مستحيل، ومسلسل الاختيار كان يتطلب 3 سنوات على الأقل، بيتر ميمي إنسان مهذب ومحترم، ولا يرتفع صوته في لوكيشن التصوير»، موضحا أنه كان يبعد دائما هربا من أدوار الشخصيات، لأنها الأصعب في الأعمال الفنية، وأنه سعيد بأداء الشخصية التي اعتبرها تحديا كبيرا وحققها بنجاح.